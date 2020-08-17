Ізраїль атакував об'єкти ХАМАС у відповідь на кулі з вибухівкою
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Армія оборони Ізраїлю атакувала спостережний пункт ХАМАС в секторі Газа у відповідь на запуск повітряних куль з вибухівкою, повідомили військові в Twitter, передає УНН.
Крім цього, палестинці провокували безлади, йдеться в повідомленні.
“Протягом дня повітряні кулі з вибуховими речовинами запускалися з Гази в бік Ізраїлю, а раніше цього вечора десятки палестинців в Газі провокували масові заворушення біля стіни безпеки на кордоні з Ізраїлем. У відповідь наші танки атакували спостережні пости ХАМАС в Газі”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, кількість запусків повітряних куль з вибухівкою з сектора Газа різко зросла з кінця минулого тижня. Саморобні запалювальні бомби, прикріплені до зв’язки куль або повітряних зміїв, викликали більше 100 пожеж в Ізраїлі минулого тижня, постраждали сільськогосподарські поля. Ізраїль закрив рибальську зону сектора Газа, припинив поставки палива і закрив призначений для перевезення вантажів контрольно-пропускний пункт Керем-Шалом, проте атаки тривають.
Throughout the day, explosive balloons were launched from Gaza into Israel & earlier this evening, dozens of Palestinians in Gaza instigated riots along the security fence with Israel.
In response, our tanks just targeted Hamas observation posts in Gaza.