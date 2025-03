Ізраїль атакував об'єкти ХАМАС у відповідь на кулі з вибухівкою

Крім цього, палестинці провокували безлади, йдеться в повідомленні.

“Протягом дня повітряні кулі з вибуховими речовинами запускалися з Гази в бік Ізраїлю, а раніше цього вечора десятки палестинців в Газі провокували масові заворушення біля стіни безпеки на кордоні з Ізраїлем. У відповідь наші танки атакували спостережні пости ХАМАС в Газі”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, кількість запусків повітряних куль з вибухівкою з сектора Газа різко зросла з кінця минулого тижня. Саморобні запалювальні бомби, прикріплені до зв’язки куль або повітряних зміїв, викликали більше 100 пожеж в Ізраїлі минулого тижня, постраждали сільськогосподарські поля. Ізраїль закрив рибальську зону сектора Газа, припинив поставки палива і закрив призначений для перевезення вантажів контрольно-пропускний пункт Керем-Шалом, проте атаки тривають.

Throughout the day, explosive balloons were launched from Gaza into Israel & earlier this evening, dozens of Palestinians in Gaza instigated riots along the security fence with Israel.



In response, our tanks just targeted Hamas observation posts in Gaza.

— Israel Defense Forces (@IDF) August 16, 2020