Израильские исследователи заявили о причастности иранских хакеров к кибератаке на транспорт Лос-Анджелеса
Киев • УНН
Иранские хакеры похитили 700 ГБ данных транспортной системы Лос-Анджелеса. Исследователи Gambit Security обнаружили связь злоумышленников с Тегераном.
Иранские хакеры могут быть причастны к мартовской кибератаке на транспортную систему Лос-Анджелеса, из-за которой часть сети пришлось временно отключить. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на израильскую компанию по кибербезопасности Gambit Security, пишет УНН.
Детали
По данным исследователей, хакеры похитили не менее 700 гигабайт данных Управления транспорта округа Лос-Анджелес (LACMTA), включая электронные письма, резервные копии и другие файлы. В Gambit заявили, что цифровые следы указывают на связь между сервером, где оказались похищенные данные, и хакерской операцией, которую ранее израильские чиновники и исследователи связывали с Тегераном.
В транспортном управлении Лос-Анджелеса подтвердили, что сотрудничают с правоохранителями и специалистами по кибербезопасности для восстановления систем, но отказались прямо подтверждать причастность Ирана.
Установление авторства является частью расследования, и мы не будем строить предположений
Ответственность за атаку взяла на себя малоизвестная проиранская группа Ababil of Minab. Директор Gambit по разведке угроз Эял Села заявил, что связь этой группы с иранским государством "была рабочим предположением", а новое исследование "добавляет судебно-медицинские доказательства, подтверждающие это". Иранская миссия при ООН на запросы журналистов не ответила.
