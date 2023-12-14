Израиль прогнозирует, что война с ХАМАСом затянется дольше, чем на несколько месяцев

Лидеры ЕС начали дебаты о расширении: среди них рекомендация по переговорам о членстве Украины

Лидеры ЕС ведут переговоры о потенциальном членстве Украины и Молдовы в ЕС, а также о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз, а в целом согласованный бюджет должен быть доработан старшими советниками на фоне неопределенности относительно поддержки со стороны Венгрии.