Израиль прогнозирует, что война с ХАМАСом затянется дольше, чем на несколько месяцев
Министр обороны Израиля Йоав Галант предупредил, что война против Хамаса в секторе Газа может длиться дольше, чем несколько месяцев. Галант и советник президента США Салливан обсудили региональные угрозы во время встречи в Израиле.
Россияне атакуют с востока "Кинжалами" - Воздушные Силы ВСУ
Воздушные Силы ВС Украины сообщают о российских ракетных ударах "Кинжалами" с востока; Киев призывает прятаться в укрытиях из-за угрозы авиаударов.
"Нет информации об умышленных атаках против членов Альянса": в НАТО отреагировали на падение российского дрона в Румынии
На фоне падения российского "шахеда" в Румынии в НАТО в очередной раз решительно осудили российские атаки на гражданскую инфраструктуру в Украине и вдоль Дуная.
Шольц не стал рассказывать о встрече с Орбаном, но убежден, что Будапешт должен снять вето на переговоры о вступлении Украины
Канцлер Олаф Шольц отказался разглашать детали своего завтрака с премьер-министром Виктором Орбаном.
Украина использует опыт США при строительстве фортификационных сооружений
По словам полковника Виталия Кириллова, украинские инженерные подразделения интегрируют западный опыт и адаптируются к тактике противника при строительстве новых фортификационных сооружений. Они применяют методы инженерных войск США, учитывая современные тенденции ведения боевых действий и вооружения противника.
Масштабная воздушная тревога объявлена в Украине: в Днепре прогремели взрывы
Журналисты сообщили, что в Днепре слышны звуки взрывов. Перед этим, Воздушные силы сообщали об управляемой авиационной ракете с юга на Днепр.
Зеленский прибыл в Германию с необъявленным визитом - СМИ
Президент Украины Зеленский совершил необъявленный визит в Германию и посетил Висбаден, где расположен штаб военной помощи США Украине.
Лидеры ЕС начали дебаты о расширении: среди них рекомендация по переговорам о членстве Украины
Лидеры ЕС ведут переговоры о потенциальном членстве Украины и Молдовы в ЕС, а также о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз, а в целом согласованный бюджет должен быть доработан старшими советниками на фоне неопределенности относительно поддержки со стороны Венгрии.
В Берлине судят немецкого шпиона, который передал рф данные о тактике и потерях ВСУ
В Берлине судят полковника Бундесвера за передачу секретных данных Вооруженных сил Украины в Россию; ему грозит пожизненное заключение. Полковник был арестован за передачу секретных файлов и продолжает выходить на связь из тюрьмы.
Администрация судоходства начала дипломирование моряков рядового состава
Администрация морских перевозок Украины начала аттестацию рядовых моряков. С начала 2023 года моряки командного состава уже подтверждают или повышают свою квалификацию и звание по новой процедуре в Администрации судоходства