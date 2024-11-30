Из-за угрозы атаки дронов: в российской Махачкале объявили план "Ковер"

В аэропорту российской махачкалы объявили план "Ковер" из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

"План "Ковер" введен в аэропорту Махачкалы из-за угрозы атаки БПЛА. Работа аэропорта приостановлена, предварительно, до 11: 30", - заявляют росСМИ.

Ранее сообщалось, что попытку атаки беспилотником по объекту в Каспийске. росСМИ заявляют о его якобы сбитии, пострадавших и разрушений нет.

Напомним

Утром субботы, 30 ноября, российские военные атаковали с дрона общественный транспорт в Херсоне. В результате атаки ранения получили четыре человека.