Часть Одессы без света, всего из-за непогоды в области обесточен 131 населенный пункт

Из-за непогоды в Одесской области по состоянию на 12 часов без света остался 131 населенный пункт, в том числе часть Киевского района Одессы. Об этом сообщило ДТЭК Одесские электросети, передает УНН.

Из-за ухудшения погодных условий произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций Одессы. Как следствие - временно без электроснабжения остаются 14 тысяч клиентов в Киевском районе города - сообщили в ДТЭК.

Энергетики работают над перезаживленням объектов критической инфраструктуры и клиентов на резервные источники питания.

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