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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Часть Одессы без света, всего из-за непогоды в области обесточен 131 населенный пункт

Киев  •  УНН

26 ноябрь 2023, 13:52  •  20930 просмотра

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131 населенный пункт в Одесской области, включая часть Киевского района Одессы, обесточен после аварийного отключения, вызванного непогодой. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения по резервным линиям.

Из-за непогоды в Одесской области по состоянию на 12 часов без света остался 131 населенный пункт, в том числе часть Киевского района Одессы. Об этом сообщило ДТЭК Одесские электросети, передает УНН.

Из-за ухудшения погодных условий произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций Одессы. Как следствие - временно без электроснабжения остаются 14 тысяч клиентов в Киевском районе города

- сообщили в ДТЭК.

Энергетики работают над перезаживленням объектов критической инфраструктуры и клиентов на резервные источники питания.

https://www.facebook.com/watch/?v=708215717656896

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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