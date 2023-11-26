Из-за непогоды Пограничная служба Молдовы предупредила о перебоях в работе контрольно-пропускных пунктов

Из-за непогоды некоторые КПП на молдавско-румынской границе не пропускают грузовой транспорт, а КПП в Паланце на молдавско-украинской границе периодически приостанавливает работу. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства пишут СМИ Молдовы, передает УНН.

Детали

Пограничники сообщают, что КПП Леушены-Албица временно не пропускает грузовики, которые едут в Румынию, где трассы завалило снегом. Также грузовой транспорт могут не пропустить на КПП Джурджулешти-Галац. Исключение делают только для грузовиков, экипированных в соответствии с погодой.

Также известно, что румынские пограничники временно приостановили работу КПП в Оанче, а это значит, что и молдавский КПП в Кагуле работает с перебоями.

Пограничники сообщили и о перебоях в работе КПП в Паланце, где из-за сильного ветра пострадали кабели подключения к интернету. На месте работают специалисты, а транспорт перенаправляют на КПП в Тудоре.

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