Из-за мобилизации актеров Черниговский драмтеатр прекратит свою работу на неопределенный срок из-за мобилизации актеров

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
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Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

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Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта
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Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта

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Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации
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Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации

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Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины
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Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины

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"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею
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"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею

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Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших
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Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших

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"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
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26 мая 2024, 10:37  •  170311 просмотра

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26 мая 2024, 10:37  •  170311 просмотра
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
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24 мая 2024, 06:14  •  264000 просмотра

Из-за мобилизации актеров Черниговский драмтеатр прекратит свою работу на неопределенный срок из-за мобилизации актеров

В связи с мобилизацией 34 сотрудников, включая актеров и технических работников, на военную службу, Черниговский драматический театр прекращает работу на неопределенный срок.

Общество •   •  3924 просмотра
Из-за мобилизации актеров Черниговский драмтеатр прекратит свою работу на неопределенный срок из-за мобилизации актеров

Прорыв военными рф границы в Харьковской области: ГБР начали расследование, уже установлено поминутное развитие событий

российские войска прорвали границу Украины в Харьковской области, что привело к началу досудебного расследования по факту самовольного оставления поля боя и халатности украинских военных.

Война •   •  3574 просмотра
Прорыв военными рф границы в Харьковской области: ГБР начали расследование, уже установлено поминутное развитие событий

Готовили атаки на железнодорожную инфраструктуру Одесской области: задержаны агенты фсб

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали агентурную группу фсб рф, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью в Одесской области и передавала врагу координаты объектов железнодорожной инфраструктуры для возможных ударов с целью срыва движения поездов.

Война •   •  4277 просмотра
Готовили атаки на железнодорожную инфраструктуру Одесской области: задержаны агенты фсб

Уже 18 погибших из-за вражеского удара по гипермаркету в Харькове - ОВА

В результате российского удара по харьковскому гипермаркету погибли 18 человек, 48 получили ранения, а 5 до сих пор считаются пропавшими без вести.

Война •   •  3932 просмотра
Уже 18 погибших из-за вражеского удара по гипермаркету в Харькове - ОВА

В Кропивницком вторые сутки продолжается пожар на городской свалке

Пожар на городской свалке в Кропивницком продолжается уже вторые сутки, над его тушением работают 17 человек личного состава и 4 единицы техники.

Общество •   •  5440 просмотра
В Кропивницком вторые сутки продолжается пожар на городской свалке

Удар рф по гипермаркету в Харькове: увеличилось количество погибших и пострадавших

По обновленным данным Харьковской областной прокуратуры, в результате авиаудара российской авиации по гипермаркету в Харькове погибли 17 человек, 48 получили ранения, а 5 считаются пропавшими без вести.

Война •   •  5707 просмотра
Удар рф по гипермаркету в Харькове: увеличилось количество погибших и пострадавших

В Киеве загорелись машины на штрафплощадке: спасатели сообщили детали

Около десяти автомобилей загорелись на киевской штрафплощадке на улице Канальной, пожарные и полиция работают над локализацией пожара.

Киев •   •  5775 просмотра
В Киеве загорелись машины на штрафплощадке: спасатели сообщили детали

Раде предлагают расширить полномочия местной власти во время войны

Профильный комитет рекомендует Верховной Раде принять законопроект о расширении полномочий органов местного самоуправления во втором чтении и в целом.

Война •   •  7634 просмотра
Раде предлагают расширить полномочия местной власти во время войны

На оккупированных территориях Херсонщины казаки проводят уроки политинформации в школах - Центр сопротивления

На оккупированных территориях Херсонской области российские казаки проводят в школах пропагандистские уроки под названием "политинформация", рассказывая детям о "русском мире" и показывая фильмы, прославляющие россию.

Общество •   •  6845 просмотра
На оккупированных территориях Херсонщины казаки проводят уроки политинформации в школах - Центр сопротивления

В Украине впервые успешно протестировали 5G

Украина впервые успешно протестировала технологию 5G, осуществив 5G-звонок между Ивано-Франковском, Киевом и Хельсинки, несмотря на продолжающуюся войну.

Экономика •   •  6387 просмотра
В Украине впервые успешно протестировали 5G