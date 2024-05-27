Из-за мобилизации актеров Черниговский драмтеатр прекратит свою работу на неопределенный срок из-за мобилизации актеров

Черниговский драмтеатр получил письмо от Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с сообщением о вызове 34 военнообязанных сотрудников, включая актеров и технических работников, в центр. После визита в ТЦК и СП некоторые из них уже начали военные учения. Пишет УНН с ссылкой на Суспільне.

Я сейчас не готов сказать точно, сколько это человек. Семь актеров, два звукооператора, один монтажник, один музыкант-скрипач. Я не хочу кого-то там забыть. Список у нас большой. Письмо пришло на 34 человека, именно распоряжение вызова в военкомат. Там были даже те, кто уже служит в Вооруженных силах Украины - говорит художественный руководитель театра и Заслуженный артист Украины Андрей Бакиров.

По словам Бакирова, примерно семь-восемь человек в ТЦК и СП были отправлены на дополнительное медицинское обследование, тогда как других направили на обучение.

У нас Заслуженному артисту Украины Кукаверову уже 56 лет. И там есть в этих списках водитель наш, которому 59, видимо, будет. Его отпустили пока на дообследование - отмечает художественный руководитель театра.

Он также отметил, что драмтеатр не смог получить статус критически важного предприятия для региона, несмотря на подачу заявки со всеми необходимыми документами. Поэтому театр не имел возможности оформить отсрочку для своих работников.

Наш театр, не понятно на какое время, но будет закрыт. Мы практически ничего не можем делать. Только работать над чем-то новым. Сейчас все в таком шоковом состоянии. Забрали практически всех мужчин. Остались те, которые имеют по определенным причинам бронь, также молодой актер, которому 24 года, кто-то учится, и пенсионеры - добавил Бакиров.

Напомним,

В Комитете по вопросам экономического развития подготовили вариант экономического бронирования от мобилизации - проект предусматривает ежемесячную плату в размере 20 тысяч гривен за каждого забронированного работника.