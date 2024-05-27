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Через мобілізацію акторів Чернігівський драмтеатр припинить свою роботу на невизначений термін

Через мобілізацію акторів Чернігівський драмтеатр припинить свою роботу на невизначений термін

Київ • УНН

 • 19017 перегляди

У зв'язку з мобілізацією 34 співробітників, включаючи акторів і технічних працівників, на військову службу, Чернігівський драматичний театр припиняє роботу на невизначений термін.

Чернігівський драмтеатр отримав лист від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) із повідомленням про виклик 34 військовозобов'язаних співробітників, включно з акторами та технічними працівниками, до центру. Після візиту в ТЦК та СП деякі з них уже розпочали військові навчання. Пише УНН з посиланням на Суспільне.

Я зараз не готовий сказати точно, скільки це чоловік. Сім акторів, два звукооператори, один монтувальник, один музикант-скрипаль. Я не хочу когось там забути. Список у нас великий. Лист прийшов на 34 людини, саме розпорядження виклику до військкомату. Там були навіть ті, хто вже служить у Збройних силах України

- каже художній керівник театру та Заслужений артист України Андрій Бакіров.

За словами Бакірова, приблизно сім-вісім осіб у ТЦК та СП були відправлені на додаткове медичне обстеження, тоді як інших направили на навчання.

В нас Заслуженому артисту України Кукавєрову вже 56 років. І там є в цих списках водій наш, якому 59, мабуть, буде. Його відпустили поки на дообстеження

- зазначає художній керівник театру.

Він також зазначив, що драмтеатр не зміг отримати статус критично важливого підприємства для регіону, попри подання заявки з усіма необхідними документами. Через це театр не мав можливості оформити відстрочку для своїх працівників.

Наш театр, не зрозуміло на який час, але буде закритим. Ми практично нічого не можемо робити. Тільки працювати над чимось новим. Зараз всі в такому шоковому стані. Забрали практично всіх чоловіків. Залишилися ті, які мають з певних причин бронь, також молодий актор, якому 24 роки, хтось навчається, і пенсіонери

- додав Бакіров.

Нагадаємо

У Комітеті з питань економічного розвитку підготували варіант економічного бронювання від мобілізації - проєкт передбачає щомісячну плату у розмірі 20 тисяч гривень за кожного заброньованого працівника. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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