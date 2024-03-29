Из-за атаки рф на энергообъекты ограничения электричества действуют на Криворожье и Харьковщине, возможны отключения еще в двух регионах
Киев • УНН
Из-за российских ракетных обстрелов, повредивших тепловые и гидроэлектростанции, поставки электроэнергии ограничены на Криворожье и в Харьковской области. Однако, возможны ограничениями еще в двух регионах.
Вследствие повреждений ракетными атаками рф тепловых и гидроэлектростанций ограничены поставки электроэнергии на Криворожье и Харьковщине. К вечеру возможны ограничения в восточном и днепровском регионах. Также непогода обесточила более 200 населенных пунктов в 5 областях. Об этом в пятницу сообщили в Укрэнерго, передает УНН.
В результате ночной массированной атаки пострадали тепловые и гидроэлектростанции. На объектах продолжается осмотр повреждений, при необходимости работает ГСЧС. Одновременно были повреждены высоковольтные линии электропередачи 330 кВ "Укрэнерго", начаты аварийно-восстановительные работы
Также сообщается, что на электростанциях, которые были повреждены во время атаки 22 марта, продолжается разбор завалов и восстановление повреждений.
Потребление
"Сейчас, из-за последствий ночной атаки ограничено потребление электроэнергии только на Криворожье. В регионе с ночи действуют аварийные отключения", - указали в компании.
В Укрэнерго отметили, что вечером, при росте потребления, возможно применение мер ограничения потребления в других областях восточного и днепровского регионов. Поэтому призвали потреблять электроэнергию экономно.
По данным Укрэнерго, на Харьковщине ночью потребление не ограничивалось. Но утром, с ростом потребления, Диспетчерский центр "Укрэнерго" был вынужден применить меры ограничения. Сейчас, согласно графикам почасовых отключений облэнерго, обесточены около 200 тысяч потребителей.
Производство
"Несмотря на ночной удар по электростанциям, энергосистема работает сбалансировано. Дефицит электроэнергии не прогнозируется", - подчеркнули в компании. Также добавили: грозовой фронт, проходящий по Украине, способствует работе ветровых электростанций. На тепловых электростанциях включены в работу три энергоблока.
Аварийная помощь
Как сообщается, вчера, 28 марта, в энергосистеме в часы активной работы солнечных и ветровых электростанций образовался профицит, то есть избыток, электроэнергии. Для сохранения баланса между производством и потреблением и операционной безопасности энергосистемы, в ответ на запрос "Укрэнерго", польский оператор энергосистемы PSE, с 11:00 до 15:00 оказывал аварийную помощь, покупая излишки украинской электроэнергии общим объемом 1600 МВт*ч.
Импорт и экспорт
В течение суток ожидается импорт из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 11 596 МВТ*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 520 МВт.
Относительно экспорта то в Укрэнерго указали, что в ночные часы минимального потребления и в дневные часы активной работы электростанций на ВИЭ в Румынию, Словакию, Молдову. Общим объемом 11 596 МВт * ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 520 МВт.
Обесточивание
Также сообщается, что сильный ветер и дождь нанесли существенные повреждения сетям облэнерго - на утро обесточены более 200 населенных пунктов в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкий.
По другим причинам обесточены 374 населенных пункта
Из-за боевых действий есть обесточивание в Винницкой, Донецкой, Харьковской, Херсонской областях, добавили в Укрэнерго.
Из-за атаки рф есть повреждения энергоинфраструктуры в 6 областях, есть аварийные отключения - Шмыгаль29 марта 2024, 07:58 • 33491 просмотр
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