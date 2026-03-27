Из-за атак на Балтийские порты российские нефтяные компании могут объявить форс-мажор – Reuters
Киев • УНН
Из-за ударов дронов по портам усть-луга и Приморск экспорт нефти остановлен. Загрузка топлива может не возобновиться до середины апреля из-за пожаров.
Российские нефтяные компании предупредили покупателей, что могут объявить форс-мажор в отношении поставок из крупных портов Балтийского моря из-за того, что Украина продолжает атаки на энергетическую инфраструктуру России, сообщили в пятницу два источника в отрасли. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе рассказал Reuters, что Киев использует удары на большие расстояния, чтобы поддерживать давление на Россию после того, как международные нефтяные санкции против Москвы были смягчены из-за глобальных перебоев в поставках, вызванных войной в Иране.
Дроны Украины в пятницу атаковали порт в Усть-Луге, где до сих пор продолжается пожар после предыдущего удара в среду, отметили источники.
Загрузка нефти в порту остановлена со среды из-за рейдов, добавили они, отметив, что официальное сообщение от администрации порта Усть-Луга не содержит сроков возобновления экспорта.
Один из источников сообщил, что загрузка нефти с терминала Усть-Луга может не возобновиться до середины апреля.
Приморск, еще один крупный российский порт на Балтийском море, также получил повреждения во время последних атак, хотя частично возобновил загрузку нефти и топлива в четверг.
Александр Дрозденко, губернатор северо-западного Ленинградского региона, где расположены оба порта, в пятницу сообщил в Telegram, что регион с 22 марта подвергается "беспрецедентным" атакам дронов.
По оценкам Reuters на основе рыночных данных, по меньшей мере 40% мощностей экспорта нефти России остановлено из-за атак украинских дронов, спорного удара по главному нефтепроводу и захвата танкеров.
