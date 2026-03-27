Через атаки на Балтійські порти російські нафтові компанії можуть оголосити форс-мажор - Reuters
Київ • УНН
Через удари дронів по портах усть-луга та Приморськ експорт нафти зупинено. Завантаження палива може не відновитися до середини квітня через пожежі.
Російські нафтові компанії попередили покупців, що можуть оголосити форс-мажор щодо постачання з великих портів Балтійського моря через те, що Україна продовжує атаки на енергетичну інфраструктуру росії, повідомили у п’ятницю два джерела в галузі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Президент України Володимир Зеленський цього тижня розповів Reuters, що Київ використовує удари на великі відстані, щоб підтримувати тиск на росію після того, як міжнародні нафтові санкції проти москви були пом’якшені через глобальні перебої у поставках, спричинені війною в Ірані.
Дрони України у п’ятницю атакували порт в усть-лузі, де досі триває пожежа після попереднього удару у середу, зазначили джерела.
Завантаження нафти у порту зупинено з середи через рейди, додали вони, зазначивши, що офіційне повідомлення від адміністрації порту усть-луга не містить термінів відновлення експорту.
Одне з джерел повідомило, що завантаження нафти з терміналу усть-луга може не відновитися до середини квітня.
Приморськ, ще один великий російський порт на Балтійському морі, також зазнав пошкоджень під час останніх атак, хоча частково відновив завантаження нафти та палива у четвер.
олександр дрозденко, губернатор північно-західного ленінградського регіону, де розташовані обидва порти, у п’ятницю повідомив у Telegram, що регіон з 22 березня зазнає "безпрецедентних" атак дронів.
За оцінками Reuters на основі ринкових даних, щонайменше 40% потужностей експорту нафти росії зупинено через атаки українських дронів, спірний удар по головному нафтопроводу та захоплення танкерів.
