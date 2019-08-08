С улыбкой, но без совместного заявления: чем завершилась встреча Зеленского и Варфоломея
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский во время своего первого официального визита в Турцию не подписал совместное заявление с Вселенским патриархом Варфоломеем, что было запланировано накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC News Украина.
Издание отмечает, что перед встречей между представителями Константинополя и офисом президента Зеленского возникли недоразумения. Планировалось, что патриарх и Президент Украины подпишут совместное заявление. О планах подписания документа СМИ подтверждали источники как в Киеве, так и в Стамбуле.
Отмечается, что в последний момент стороны не поняли друг друга и, как утверждают собеседники, в команде Президента отказалась подписывать документ, который готовили на Фанаре в сотрудничестве с МИД.
"По словам одного из собеседников, заявление преимущественно должно было касаться экологической тематики, ведь Варфоломей известен своей деятельностью в этой сфере, его даже часто неформально называют "Зеленым патриархом"", - отмечается в сообщении.
Также, собеседники СМИ не смогли объяснить, почему офису Президента не понравилось заявление на экологическую тему, и отмечают, что там не было политических провокационных формулировок.
Но, в результате после встречи Варфоломей с улыбкой и традиционными прощанием с поцелуями провел Зеленского с патриархии к автомобилю.
Напомним, в Стамбуле, на Фанаре состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Вселенского Патриарха Варфоломея I.