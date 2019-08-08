С улыбкой, но без совместного заявления: чем завершилась встреча Зеленского и Варфоломея

КИЕВ. 8 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский во время своего первого официального визита в Турцию не подписал совместное заявление с Вселенским патриархом Варфоломеем, что было запланировано накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC News Украина.