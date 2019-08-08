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6 марта, 19:19 • 128975 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139025 просмотра

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С улыбкой, но без совместного заявления: чем завершилась встреча Зеленского и Варфоломея

С улыбкой, но без совместного заявления: чем завершилась встреча Зеленского и Варфоломея

Киев  •  УНН

 • 23374 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский во время своего первого официального визита в Турцию не подписал совместное заявление с Вселенским патриархом Варфоломеем, что было запланировано накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC News Украина.

Издание отмечает, что перед встречей между представителями Константинополя и офисом президента Зеленского возникли недоразумения. Планировалось, что патриарх и Президент Украины подпишут совместное заявление. О планах подписания документа СМИ подтверждали источники как в Киеве, так и в Стамбуле.

Отмечается, что в последний момент стороны не поняли друг друга и, как утверждают собеседники, в команде Президента отказалась подписывать документ, который готовили на Фанаре в сотрудничестве с МИД.

"По словам одного из собеседников, заявление преимущественно должно было касаться экологической тематики, ведь Варфоломей известен своей деятельностью в этой сфере, его даже часто неформально называют "Зеленым патриархом"", - отмечается в сообщении.

Также, собеседники СМИ не смогли объяснить, почему офису Президента не понравилось заявление на экологическую тему, и отмечают, что там не было политических провокационных формулировок.

Но, в результате после встречи Варфоломей с улыбкой и традиционными прощанием с поцелуями провел Зеленского с патриархии к автомобилю.

Напомним, в Стамбуле, на Фанаре состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Вселенского Патриарха Варфоломея I.

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