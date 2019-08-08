Із посмішкою, але без спільної заяви: чим завершилась зустріч Зеленського і Варфоломія

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський під час свого першого офіційного візиту до Туреччини не підписав спільну заяву з Вселенським патріархом Варфоломієм, що було заплановано на передодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на BBC News Україна.