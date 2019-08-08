Із посмішкою, але без спільної заяви: чим завершилась зустріч Зеленського і Варфоломія
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський під час свого першого офіційного візиту до Туреччини не підписав спільну заяву з Вселенським патріархом Варфоломієм, що було заплановано на передодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на BBC News Україна.
Видання відзначає, що перед зустріччю між представниками Константинополя та офісом президента Зеленського виникли непорозуміння. Планувалось, що патріарх та Президент України підпишуть спільну заяву. Про плани підписання документу ЗМІ підтверджували джерела як у Києві, так і в Стамбулі.
Зазначається, що в останній момент сторони не порозумілись і, як стверджують співрозмовники, у команді Президента відмовилась підписувати документ, який готували на Фанарі у співпраці з МЗС.
“За словами одного зі співрозмовників, заява переважно мала стосуватись екологічної тематики, адже Варфоломій відомий своєю діяльністю у цій сфері, його навіть часто неформально називають „Зеленим патріархом“”, — зазначається в повідомленні.
Також, співрозмовники ЗМІ не змогли пояснити, чому офісу Президента не сподобалась заява на екологічну тему, й зауважують, що там не було політичних провокаційних формулювань.
Але, в результаті після зустрічі Варфоломій з посмішкою та традиційними прощанням з поцілунками провів Зеленського з патріархії аж до автомобіля.
Нагадаємо, у Стамбулі, на Фанарі відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Вселенського Патріарха Варфоломія І.