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Зеленський під час зустрічі з Варфоломієм заявив, що "захищатиме незалежність церкви"

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. У Стамбулі, на Фанарі відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Вселенського Патріарха Варфоломія І. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.

Вселенський Патріарх укотре підтвердив підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Володимир Зеленський подякував Вселенському Патріарху за підтримку України.

Президент зазначив, що: “Наша спільна цінність — життя людини. І це головне для мене, особливо зараз, коли я став Президентом України. Влада не повинна втручатися у церковні справи, я захищатиму незалежність церкви”.

Також у програмі візиту Президента України до Туреччини — відвідання храму Святого Георгія, розташованого на території Вселенської Патріархії.

Нагадуємо, що декілька годин тому розпочалася зустріч Зеленського та Вселенського патріарха Варфоломія.

Українські Національні Новини

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