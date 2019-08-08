Зеленський під час зустрічі з Варфоломієм заявив, що "захищатиме незалежність церкви"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У Стамбулі, на Фанарі відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Вселенського Патріарха Варфоломія І. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
Вселенський Патріарх укотре підтвердив підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.
Володимир Зеленський подякував Вселенському Патріарху за підтримку України.
Президент зазначив, що: “Наша спільна цінність — життя людини. І це головне для мене, особливо зараз, коли я став Президентом України. Влада не повинна втручатися у церковні справи, я захищатиму незалежність церкви”.
Також у програмі візиту Президента України до Туреччини — відвідання храму Святого Георгія, розташованого на території Вселенської Патріархії.
Нагадуємо, що декілька годин тому розпочалася зустріч Зеленського та Вселенського патріарха Варфоломія.