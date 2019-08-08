Зеленский во время встречи с Варфоломеем заявил, что "будет защищать независимость церкви"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Стамбуле, на Фанаре состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Вселенского Патриарха Варфоломея I. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Вселенский Патриарх в очередной раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
Владимир Зеленский поблагодарил Вселенского Патриарха за поддержку Украины.
Президент отметил, что: “Наша общая ценность — жизнь человека. И это главное для меня, особенно сейчас, когда я стал Президентом Украины. Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви”.
Также в программе визита Президента Украины в Турцию — посещение храма Святого Георгия, расположенного на территории Вселенской Патриархии.
Напоминаем, что несколько часов назад началась встреча Зеленского и Вселенского патриарха Варфоломея.