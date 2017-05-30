Италия прекратит производство монет номиналом 1 и 2 евроцента

Как отмечает издание, комитет палаты депутатов в Риме решил, что Италия с 2018 года больше не будет производить монеты номиналом 1 и 2 евроцента. Этот шаг означает, что все цены в Италии будут округлены до 5 центов.

Серджио Боккадутри - член правящей левоцентристской Демократической партии утверждает, что итальянцы получают медные монеты на сдачу, однако не тратят их.

Он также отметил, что мелкие монеты не принимают паркоматы, торговые автоматы или платные кабинки.

С.Боккадутри отмечает, что монеты часто составляют в коробках в квартирах, забывают о них на полках в дверях автомобилей и оставляют на кассах супермаркетов, чтобы не обременять себе карманы.

Напомним, коллекционную монету номиналом 50 евро впервые выпустили в Германии, она посвящена 500-летию Реформации.