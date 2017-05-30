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Італія припинить виробництво монет номіналом 1 і 2 євроценти

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Італія з 2018 року більше не вироблятиме монети номіналом 1 і 2 євроценти, передає УНН з посиланням на DW.

Італія припинить виробництво монет номіналом 1 і 2 євроценти

Як зазначає видання, комітет палати депутатів у Римі вирішив, що Італія з 2018 року більше не буде виробляти монети номіналом 1 і 2 євроценти. Цей крок означає, що всі ціни в Італії будуть округлені до 5 центів.

Серджіо Боккадутрі — член правлячої лівоцентристської Демократичної партії стверджує, що італійці отримують мідні монети на здачу, однак не витрачають їх.

Він також зазначив, що дрібні монети не приймають паркомати, торгові автомати або платні кабінки.

С.Боккадутрі наголошує, що монети часто складають у коробках у квартирах, забувають про них на поличках у дверях автомобілів та залишають на касах супермаркетів, щоб не обтяжувати собі кишені.

Нагадаємо, колекційну монету номіналом 50 євро вперше випустили у Німеччині, вона присвячена 500-річчю Реформації.

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