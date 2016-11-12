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15 марта, 19:03 • 109697 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151173 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128059 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121275 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107305 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102672 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97755 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Исландия пообещала не менять позицию относительно санкций против РФ

Исландия пообещала не менять позицию относительно санкций против РФ

Киев • УНН

 • 8981 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Позиция Исландии по санкционной политике против России остается неизменной. Об этом заявила посол Исландии в Украине по совместительству Кристин Арнадоттир во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным накануне, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Позиция Исландии по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также санкционной политики против России остается неизменной", - говорится в сообщении.

Как отмечается, К.Арнадоттир возглавляет исландскую правительственную делегацию, которая находится с визитом в Украине с целью презентации доклада Национальной энергетической администрации Исландии по геотермальному потенциалу Украины.

Исландская сторона проинформировала министра о перспективных направлениях сотрудничества в этой сфере.

Министр и посол обменялись мнениями по дальнейшему взаимодействию Украины и Исландии в рамках международных организаций.

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