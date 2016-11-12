Исландия пообещала не менять позицию относительно санкций против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Позиция Исландии по санкционной политике против России остается неизменной. Об этом заявила посол Исландии в Украине по совместительству Кристин Арнадоттир во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным накануне, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"Позиция Исландии по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также санкционной политики против России остается неизменной", - говорится в сообщении.
Как отмечается, К.Арнадоттир возглавляет исландскую правительственную делегацию, которая находится с визитом в Украине с целью презентации доклада Национальной энергетической администрации Исландии по геотермальному потенциалу Украины.
Исландская сторона проинформировала министра о перспективных направлениях сотрудничества в этой сфере.
Министр и посол обменялись мнениями по дальнейшему взаимодействию Украины и Исландии в рамках международных организаций.