Ісландія пообіцяла не змінювати позицію щодо санкцій проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Позиція Ісландії щодо санкційної політики проти Росії залишатиметься незмінною. Про це заявила посол Ісландії в Україні за сумісництвом Крістін Арнадоттір під час зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним напередодні, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС України.
"Позиція Ісландії щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, а також санкційної політики проти Росії залишатиметься незмінною", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, К.Арнадоттір очолює ісландську урядову делегацію, яка перебуває з візитом в Україні з метою презентації доповіді Національної енергетичної адміністрації Ісландії щодо геотермального потенціалу України.
Ісландська сторона поінформувала міністра про перспективні напрямки співпраці в цій сфері.
Міністр та посол обмінялися думками з подальшої взаємодії України та Ісландії у рамках міжнародних організацій.