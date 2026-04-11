Иранская делегация прибыла в Исламабад для переговоров с США
Киев • УНН
Иранская делегация во главе с Галибафом встретится с Джей Ди Вэнсом в Пакистане. Тегеран долго колебался из-за боевых действий в Ливане и блокады пролива.
Иранская правительственная делегация прибыла в Исламабад для участия в переговорах с США после длительных сомнений относительно их проведения. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.
Детали
Делегацию возглавляет спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, в ее состав также вошли глава МИД Аббас Арагчи, секретарь Совета обороны Али-Акбар Ахмадиан, руководитель центробанка Абдолнасер Хеммати и депутаты.
До последнего момента Тегеран не подтверждал участие в переговорах, заявляя о невыполнении условий перемирия, в частности о прекращении боевых действий Израиля в Ливане. В то же время Иран продолжает блокирование Ормузского пролива.
Американская сторона
Американскую делегацию возглавляет вице-президент США Джей Ди Вэнс, который находится в пути в Пакистан. Его самолет ранее совершил техническую посадку в Париже для дозаправки.
Переговоры между сторонами ожидаются в ближайшее время, однако их перспективы остаются неопределенными.
