Иранская делегация прибыла в Исламабад для переговоров с США

ukenru
10 апреля, 14:18
Идет ли война в Украине к завершению - мнение эксперта
10 апреля, 13:56
Доплаты за топливо в уже забронированных турах - можно ли избежать дополнительных расходов
10 апреля, 10:50
Теплеть начнет после Пасхи - синоптик
10 апреля, 10:35
Может ли один обвинительный приговор врачу привести к коллапсу всей медицинской системы - объясняют адвокаты
10 апреля, 09:36
Налоговая ловушка: как в Украине лизинг самолетов превращают в инструмент давления на авиабизнес
10 апреля, 08:57
Artemis II уже преодолела половину пути и должна приводниться на Земле - как это будетPhotoVideo
10 апреля, 08:34
В ЕС вступают в силу правила въезда по отпечаткам пальцев и фото - деталиVideo
10 апреля, 08:02
Украина ввела санкции против российских культурных пропагандистов в связи с участием рф в Венецианской биеннале
9 апреля, 21:18
Зеленский согласился на пасхальное перемирие, объявленное Путиным, заявив о готовности к "зеркальным шагам"
9 апреля, 19:35
В Киеве на месте памятника ленину хотят установить фонтан. Глава Института нацпамяти против и заявляет об опасностиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+2°
2м/с
95%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Буданов заявил о прогрессе в переговорах с рф и возможном скором окончании войны - Bloomberg
В Донецкой области строят более 25 км антидроновой защиты - Федоров
Украинские военные поразили логистические хабы оккупантов и живую силу противника. В Генштабе раскрыли масштабы
Удар в 1000 км от линии фронта - ССО показали уникальные кадры поражения буровых платформ РФ на шельфе Каспийского моря
Премьер Пакистана заявил о решающем моменте на фоне приближения переговоров между США и Ираном
публикации
Налоговая ловушка: как в Украине лизинг самолетов превращают в инструмент давления на авиабизнес
Психология утреннего настроения, или как настроиться на продуктивность утром
Страстная пятница: день скорби, тишины и глубокого смысла
Наставничество для детей из интерната - как это работает и как стать наставником
В Киеве на месте памятника ленину хотят установить фонтан. Глава Института нацпамяти против и заявляет об опасности
Актуальные люди
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Исламабад
Реклама
УНН Lite
Зендея и Сидни Суини всколыхнули соцсети избеганием друг друга на красной дорожке - при чем тут Том Холланд
Екатерина и Владимир Остапчуки объявили о переезде в Канаду
Куда пойти в Хмельницком – топ-7 мест для прогулок и отдыха
Зендея и Сидни Суини поразили контрастными платьями на премьере нового сезона "Эйфории"
Канье Уэсту запретили въезд в Британию и отменили фестиваль Wireless
Актуальное
Техника
The New York Times
The Washington Post
MIM-104 Patriot
Фильм

Иранская делегация прибыла в Исламабад для переговоров с США

Киев • УНН

 • 496 просмотра

Иранская делегация во главе с Галибафом встретится с Джей Ди Вэнсом в Пакистане. Тегеран долго колебался из-за боевых действий в Ливане и блокады пролива.

Иранская делегация прибыла в Исламабад для переговоров с США

Иранская правительственная делегация прибыла в Исламабад для участия в переговорах с США после длительных сомнений относительно их проведения. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Детали

Делегацию возглавляет спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, в ее состав также вошли глава МИД Аббас Арагчи, секретарь Совета обороны Али-Акбар Ахмадиан, руководитель центробанка Абдолнасер Хеммати и депутаты.

Премьер Пакистана заявил о решающем моменте на фоне приближения переговоров между США и Ираном10.04.26, 21:29 • 3136 просмотров

До последнего момента Тегеран не подтверждал участие в переговорах, заявляя о невыполнении условий перемирия, в частности о прекращении боевых действий Израиля в Ливане. В то же время Иран продолжает блокирование Ормузского пролива.

Американская сторона

Американскую делегацию возглавляет вице-президент США Джей Ди Вэнс, который находится в пути в Пакистан. Его самолет ранее совершил техническую посадку в Париже для дозаправки.

Переговоры между сторонами ожидаются в ближайшее время, однако их перспективы остаются неопределенными.

В течение 24 часов станет ясно, удалось ли договориться с Ираном - Трамп10.04.26, 20:15 • 2158 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Джей Ди Вэнс
Ливан
Исламабад
Тегеран
Париж
Соединённые Штаты
Пакистан