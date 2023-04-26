Иран обязал США выплатить 313 млн долларов в качестве компенсации за атаки ИГИЛ

Детали

В заявлении отдела международных дел и прав человека иранской судебной системы говорится, что решение было принято в ответ на жалобы, поданные семьями трех жертв.

Двойные атаки 7 июня 2017 года были направлены на здание иранского парламента в центре Тегерана и на мавзолей бывшего верховного лидера аятоллы Хомейни к югу от Тегерана.

Отдельные группы вооруженных нападавших применили огнестрельное оружие и взрывчатку за двумя культовыми зданиями в иранской столице, в результате чего по меньшей мере 17 человек погибли и 50 получили ранения.

Террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за двойную атаку, одну из самых смертоносных в Иране со времен революции 1979 года.

В иранском заявлении названы девять американских чиновников и учреждений, которые должны выплатить компенсацию семьям погибших.

Согласно постановлению, 9,95 млн долларов должны быть выплачены в качестве компенсации финансового ущерба и 104 млн долларов и 199 млн долларов соответственно в качестве компенсации морального и штрафного ущерба на общую сумму 312,9 млн долларов.

Среди названных в приговоре — правительство США, бывшие президенты Барак Обама и Джордж Буш-младший, Центральное командование США (CENTCOM), бывший командующий CENTCOM Томми Фрэнкс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Lockheed Martin и American Airlines Group.

В постановлении США обвинялись в «фундаментальной роли», которую они сыграли в «организации и руководстве террористическими группами», в новостях, опубликованных в американских СМИ, а также в книгах и выступлениях американских официальных лиц, в которых упоминалась роль ЦРУ в «создании террористических групп», в том числе ИГИЛ.

Согласно заявлению, вердикт был вынесен в ответ на несколько постановлений американских судов, обвиняющих Тегеран в террористических атаках и конфискации иранских активов.

Вердикт суда вынесен на фоне обострения напряженности между Тегераном и Вашингтоном из-за противостояния по ядерной сделке, а также растущих связей Ирана с россией и Китаем.