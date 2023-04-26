Іран зобов'язав США виплатити 313 млн доларів як компенсацію за атаки ІДІЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Суд у Тегерані в середу ухвалив, що США мають виплатити 312,9 млн доларів як компенсацію збитків сім'ям жертв терактів ІДІЛ у 2017 році, внаслідок яких загинули щонайменше 17 людей, передає УНН з посиланням на IRNA.
Деталі
У заяві відділу міжнародних справ та прав людини іранської судової системи йдеться, що рішення було ухвалено у відповідь на скарги, подані сім'ями трьох жертв.
Подвійні атаки 7 червня 2017 року були спрямовані на будівлю іранського парламенту в центрі Тегерана та на мавзолей колишнього верховного лідера аятоли Хомейні на південь від Тегерана.
Окремі групи озброєних нападників застосували вогнепальну зброю та вибухівку за двома культовими будівлями в іранській столиці, внаслідок чого щонайменше 17 людей загинули та 50 отримали поранення.
Терористичне угруповання ІДІЛ взяло на себе відповідальність за подвійну атаку, одну з найбільш смертоносних в Ірані з часів революції 1979 року.
В іранській заяві названо дев'ять американських чиновників та установ, які мають виплатити компенсацію сім'ям загиблих.
Згідно з постановою, 9,95 млн доларів мають бути виплачені як компенсація фінансових збитків і 104 млн доларів і 199 млн доларів відповідно як компенсація моральної та штрафної шкоди на загальну суму 312,9 млн доларів.
Серед названих у вироку — уряд США, колишні президенти Барак Обама та Джордж Буш-молодший, Центральне командування США (CENTCOM), колишній командувач CENTCOM Томмі Френкс, Центральне розвідувальне управління (ЦРУ), Lockheed Martin та American Airlines Group.
У постанові США звинувачувалися в «фундаментальній ролі», яку вони зіграли в «організації та керівництві терористичними групами», в новинах, опублікованих в американських ЗМІ, а також у книгах та виступах американських офіційних осіб, у яких згадувалася роль ЦРУ у «створенні терористичних груп», у тому числі ІДІЛ.
Згідно з заявою, вердикт був винесений у відповідь на кілька ухвал американських судів, які звинувачують Тегеран у терористичних атаках та конфіскації іранських активів.
Вердикт суду винесено на тлі загострення напруженості між Тегераном і Вашингтоном через протистояння щодо ядерної угоди, а також зв'язків Ірану, що зростають, з росією і Китаєм.