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Иран заявил об ударе по американской базе в Иордании после новых атак США

Киев • УНН

 • 802 просмотра

Иран сообщил о запуске 10 ракет по американской военной базе в Иордании. Это стало ответом на новые удары США по иранской провинции Бушер.

Иран заявил об ударе по американской базе в Иордании после новых атак США

Иран заявил о ракетном ударе по американской военной базе в Иордании в ответ на новые удары США по иранской территории. По данным иранской стороны, по базе было выпущено 10 ракет, сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

По информации иранского государственного агентства IRNA, около полудня 9 июля американские военные нанесли новые удары по прибрежной провинции Бушер. Среди пораженных объектов, по утверждению Тегерана, были район близ Буширской атомной электростанции и рыбацкий причал. В то же время США официально о новых дневных ударах не сообщали, а CNN отмечает, что не смогла независимо подтвердить эти заявления.

После этого иранские СМИ сообщили, что Тегеран нанес удар 10 ракетами по американской военной базе в Иордании.

Контекст

Ранее Центральное командование США (CENTCOM) заявило, что в ночь на 9 июля американские силы нанесли удары по 90 военным целям Ирана.

В ответ Иран сообщил об атаках на американские военные объекты в нескольких странах региона. По данным Тегерана, целями стали спутниковая антенна США в Катаре, система ПВО Patriot в Кувейте и топливные хранилища американских военных в Бахрейне. Кроме того, Корпус стражей исл

амской революции заявлял об ударах по военным базам США в Кувейте и Бахрейне. На фоне эскалации вооруженные силы Иордании также сообщили о перехвате иранских ракет, пролетавших над территорией страны. По оценке CNN, режим прекращения огня между США и Ираном фактически оказался под угрозой срыва после нового обмена ударами. Читать также:

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Андрей Тимощенков

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