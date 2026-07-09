Судоходство через Ормузский пролив остановилось после ударов США по Ирану - Bloomberg

В четверг, 9 июля, судоходство через Ормузский пролив остановилось после того, как США второй день подряд нанесли удар по Ирану. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По данным систем отслеживания судов, заметные движения в важнейшем энергетическом коридоре мира в основном происходили вдоль одобренного Ираном маршрута, ближе к северной части пролива.

Среди крупных судов в проливе был замечен только один супертанкер, подпадающий под санкции США и выходивший из Персидского залива, а также контейнеровоз под иранским флагом. Однако не исключено, что некоторые суда могут пересекать пролив с выключенными транспондерами - говорится в публикации.

Снижение интенсивности движения произошло после ряда иранских атак на суда, которые спровоцировали удары США, а президент Дональд Трамп также заявил, что перемирие с Ираном закончилось. Так, в среду пролив в обоих направлениях пересекли около 14 судов, перевозящих сырьевые товары.

Это наименьшее количество с момента заключения временного мирного соглашения в середине июня. Пока движение танкеров со сжиженным природным газом через пролив оставалось остановленным, два пустых судна недавно вошли в Оманский залив и направляются к восточному входу в Ормузский пролив - говорится в сообщении.

Напомним

Министерство финансов США отменило разрешение на продажу иранской нефти в ответ на нападения на танкеры в Ормузском проливе, что поставило под угрозу временное мирное соглашение между Вашингтоном и Тегераном.