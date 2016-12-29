Иракские войска начали вторую фазу наступления на Мосул
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Иракские силы безопасности начали вторую фазу наступательной операции по восстановлению контроля над городом Мосул, который удерживают боевики группировки “Исламское государство”, передает УНН со ссылкой на " Радио Свобода ".
В заявлении международной коалиции под руководством США говорится, что наступление началось 29 декабря, открыты два новых фронта на востоке Мосула.
Командующий специальными войсками на востоке Мосула Абдул-Вахаб ас-Саади сказал агентству AP, что операцию начали после того, как его войска были усилены.
Наступление ведут иракские правительственные войска вместе с бойцами суннитских племенных отрядов, курдской "пешмергой" и шиитскими военизированными группами. Операция проводится при поддержке воздушных ударов международной коалиции под руководством США.
Боевики группировки "Исламское государство" захватили Мосул, второй по величине город в Ираке, летом 2014 года.
Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абаде заявил ранее на этой неделе, что восстановление контроля над Мосулом займет около трех месяцев.