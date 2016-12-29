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Іракські війська розпочали другу фазу наступу на Мосул

Іракські війська розпочали другу фазу наступу на Мосул

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Іракські сили безпеки розпочали другу фазу наступальної операції з відновлення контролю над містом Мосул, яке утримують бойовики угруповання «Ісламська держава», передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

У заяві міжнародної коаліції під проводом США мовиться, що наступ розпочався 29 грудня, відкриті два нові фронти на сході Мосула.

Командувач спеціальними військами на сході Мосула Абдул-Вахаб ас-Сааді сказав агенції AP, що операцію розпочали після того, як його війська були посилені.

Кампанія зі звільнення Мосула є найбільшою воєнною операцією з часу, як у 2011 році американські війська залишали Ірак.

Наступ ведуть іракські урядові війська разом з бійцями сунітських племінних загонів, курдською “пешмерґою” та шиїтськими воєнізованими групами. Операція проводиться за підтримки повітряних ударів міжнародної коаліції під проводом США.

Бойовики угруповання “Ісламська держава” захопили Мосул, друге за величиною місто в Іраку, влітку 2014 року.

Прем’єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді заявив раніше цього тижня, що відновлення контролю над Мосулом займе близько трьох місяців.

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