Инженеры NASA разработали новые колеса для марсоходов

В середине 2000-х годов инженер NASA Гленн Виваком Аснани, вместе с отраслевым партнером Goodyear, приступил к разработке шин Spring Tire, которые должны были состоять из нескольких сотен крошечных спиральных пружин, вплетенных в прочную и упругую сетку. Целью подобной конструкции было предоставление шинам возможности при деформации принимать первоначальный вид, выдерживая высокие нагрузки. Такой дизайн позволял аппарату успешно перемещаться как по песку, так и по каменистой местности.

Однако тестирование шин выполненных из стальных пружин показали, что при езде марсианской почвой колеса деформируются. Однако после ряда экспериментов с материалами инженеры остановились на нитиноле - сплаве никеля и титана, имеет свойство памяти формы, благодаря которой даже деформированное колесо примет первоначальный вид.

Колеса стали слабым местом марсохода Curiosity - уже через год эксплуатации инженеры NASA заметили серьезные повреждения шасси из-за суворого марсианского ландшафта. Новые колеса будут значительно уствойчивей к возможным повреждениям. Также их конструкция позволит уменьшить массу аппарата.

Напомним, лаборатория реактивного движения NASA в Калифорнии выяснила, кто лучше управляет летательным аппаратом - профессиональный пилот или искусственный интеллект.