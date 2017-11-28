Інженери NASA розробили нові колеса для марсоходів

В середині 2000-х років інженер NASA Гленн Віваком Аснані, разом з галузевим партнером Goodyear, розпочав розробку шин Spring Tire, які мали складатися з декількох сотень крихітних спіральних пружин, уплетених у міцну та пружну сітку. На меті було надання шинам можливості при деформації приймати первинний вигляд, витримуючи високі навантаження. Такий дизайн дозволяв апарату успішно переміщатися як по піску, так і по кам'янистій місцевості.

Проте тестування виконаних із сталевих пружин шин показали, що при їзді марсіанським грунтом колеса деформуватимуться. Однак після ряду експериментів з матеріалами інженери зупинилися на нітинолі - сплаві нікелю і титану, що має властивість пам'яті форми, завдяки якій навіть деформоване колесо набере первинного вигляду.

Колеса стали слабким місцем марсохода Curiosity - вже через рік експлуатації інженери NASA помітили серйозні ушкодження шасі через суворий марсіанський ландшафт. Нові колеса будуть значно стійкіші до можливих ушкоджень. Також їх конструкція дозволить зменшити масу апарату.

Нагадаємо, лабораторія реактивного руху NASA у Каліфорнії з’ясувала, хто краще керує літальним апаратом – професійний пілот чи штучний інтелект.