Стратегический инвестиционный совет при правительстве Украины должен в течение сентября утвердить перечень публичных инвестиционных проектов на 2025 год, сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во вторник по итогам заседания инвестсовета, пишет УНН.

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"Сегодня состоялось заседание Стратегического инвестиционного совета при Правительстве Украины. Рассмотрели ряд организационных вопросов и определили основные начальные параметры работы", - указал Шмыгаль в Telegram.

Стратегический инвестиционный совет, пояснил он, создан для определения приоритетов и подготовки единого портфеля проектов публичных инвестиций.

В портфель потенциального финансирования на публичные инвестиции, по его словам, входят проекты как государственного, так и местного уровней. "Важно иметь унифицированный механизм их приоритезации и объективной оценки. Над этим работаем уже сейчас", - указал Шмыгаль.

В течение сентября рассчитываем утвердить перечень публичных инвестиционных проектов на 2025 год и передать его партнерам - отметил Шмыгаль.

"Таким образом в условиях ограниченного финансового ресурса эффективно распределим средства, чтобы получить лучший результат для государства, для громад и для всех украинцев", - сообщил Премьер.

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