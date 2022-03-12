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Instagram заблокируют в России 14 марта – основатель соцсети

Киев • УНН

 • 109726 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Основатель Instagram Адам Моссери официально подтвердил, что с 14 марта соцсеть заблокируют в России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Моссери.

Цитата

"В понедельник (14 марта - ред.) в России заблокируют Instagram. Это решение отрежет 80 миллионов россиян друг от друга и от остального мира, поскольку 80% людей в России имеют учетную запись в Instagram за пределами своей страны. Это неправильно", - написал Моссери.

On Monday, Instagram will be blocked in Russia. This decision will cut 80 million in Russia off from one another, and from the rest of the world as 80% of people in Russia follow an Instagram account outside their country. This is wrong.

— Adam Mosseri (@mosseri)March 11, 2022

Напомним

YouTube начал блокировать каналы российских госмедиа по всему миру.

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