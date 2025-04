Instagram заблокують у Росії 14 березня – засновник соцмережі

Цитата

"У понеділок (14 березня – ред.) в Росії заблокують Instagram. Це рішення відріже 80 мільйонів росіян одне від одного та від решти світу, оскільки 80% людей у Росії мають обліковий запис в Instagram за межами своєї країни. Це неправильно", — написав Моссері.

On Monday, Instagram will be blocked in Russia. This decision will cut 80 million in Russia off from one another, and from the rest of the world as 80% of people in Russia follow an Instagram account outside their country. This is wrong.

— Adam Mosseri (@mosseri) March 11, 2022

