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Instagram заблокують у Росії 14 березня – засновник соцмережі

Instagram заблокують у Росії 14 березня – засновник соцмережі

Київ • УНН

 • 109728 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Засновник Instagram Адам Моссері офіційно підтвердив, що з 14 березня соцмережу заблокують в Росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Моссері.

Цитата

"У понеділок (14 березня – ред.) в Росії заблокують Instagram. Це рішення відріже 80 мільйонів росіян одне від одного та від решти світу, оскільки 80% людей у Росії мають обліковий запис в Instagram за межами своєї країни. Це неправильно", — написав Моссері.

On Monday, Instagram will be blocked in Russia. This decision will cut 80 million in Russia off from one another, and from the rest of the world as 80% of people in Russia follow an Instagram account outside their country. This is wrong.

— Adam Mosseri (@mosseri) March 11, 2022

Нагадаємо

YouTube почав блокувати канали російських держмедіа по всьому світу.

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