Информация о заминировании одесского суда не подтвердилась
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Правоохранители не обнаружили взрывчатку в помещении Киевского районного суда в Одессе. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции в Одессе.
"В Киевском районном суде, расположенном на ул. Варненской, 3-б в г. Одесса взрывоопасных веществ, устройств или предметов обнаружено не было", - сказано в сообщении.
Из помещения были эвакуированы 110 человек.
Принимается решение о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.
Напомним, сегодня, в 10:50, в полицию поступило сообщение о том, что в помещении Киевского районного суда Одессы на улице Варненской, 3-б заложена взрывчатка.