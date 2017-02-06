Інформація про замінуванння одеського суду не підтвердилася
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Правоохоронці не виявили вибухівки в приміщенні Київського районного суду в Одесі. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції в Одесі.
“У Київського районному суді, розташованому на вул. Варненській, 3-б в м. Одесі будь-яких вибухонебезпечних речовин, пристроїв або предметів не виявлено”, — сказано у повідомленні.
З приміщення було евакуйовано 110 осіб.
Приймається рішення про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від двох до шести років.
Нагадаємо, сьогодні, о 10:50, до поліції надійшло повідомлення про те, що в приміщенні Київського районного суду Одеси на вулиці Варненський, 3-Б закладено вибухівку.