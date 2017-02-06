И.Климпуш-Цинцадзе: в Авдеевке от обстрелов пострадали 144 дома и 8 многоэтажек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В результате обстрела Авдеевки было разрушено или нанесен ущерб 144 частным домам и 8 многоэтажкам. Об этом во время заседания подкомитета по вопросам безопасности и обороны Европарламента сообщила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает УНН.
"Кое-где были обстрелы российскими регулярными войсками довольно долгое время, но они не были насколько интенсивными как на прошлой неделе. Была серьезно повреждена инфраструктура: 144 частных дома попали под снаряды, 8 многоэтажек также стали целями и некоторые из них были уничтожены", - сказала она.
Ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что всего за неделю в зоне АТО в результате боевых действий погибли 15 украинских военных и трое гражданских, а также более 100 бойцов получили ранения.