И.Климпуш-Цинцадзе: в Авдеевке от обстрелов пострадали 144 дома и 8 многоэтажек

"Кое-где были обстрелы российскими регулярными войсками довольно долгое время, но они не были насколько интенсивными как на прошлой неделе. Была серьезно повреждена инфраструктура: 144 частных дома попали под снаряды, 8 многоэтажек также стали целями и некоторые из них были уничтожены", - сказала она.

Ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что всего за неделю в зоне АТО в результате боевых действий погибли 15 украинских военных и трое гражданских, а также более 100 бойцов получили ранения.