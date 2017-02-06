І.Климпуш-Цинцадзе: в Авдіївці від обстрілів постраждали 144 будинки та 8 багатоповерхівок
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Унаслідок обстрілу Авдіївки було зруйновано чи завдано шкоди 144 приватним будинкам та 8 багатоповерхівкам. Про це під час засідання підкомітету з питань безпеки і оборони Європарламенту повідомила віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає УНН.
"Подекуди були обстріли російськими регулярними військами досить довгий час, але вони не були наскільки інтенсивними як минулого тижня. Було серйозно пошкоджено інфраструктуру: 144 приватні будинки потрапили під снаряди, 8 багатоповерхівок також стали цілями і деякі з них були знищені", - сказала вона.
Раніше віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила, що всього за минулий тиждень в зоні АТО внаслідок бойових дій загинуло 15 українських військових та троє цивільних, а також більше 100 бійців отримали поранення.