И.Климпуш-Цинцадзе назвала события в Авдеевке серьезным нарушением Женевской конвенции

"Мы думаем, что все эти действия в Авдеевке могут считаться преступлениями войны и являются серьезным нарушением Женевской конвенции 1949 года", - сказала она.

Как сообщал УНН, во время заседания подкомитета по вопросам безопасности и обороны Европарламента 6 февраля вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что в результате обстрела Авдеевки было разрушено или нанесен ущерб 144 частным домам и 8 многоэтажкам.