І.Климпуш-Цинцадзе назвала події в Авдіївці серйозним порушенням Женевської конвенції
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Загострення ситуації в Авдіївці є серйозним порушенням Женевської конвенції 1949 року. Про це під час засідання підкомітету з питань безпеки і оборони Європарламенту повідомила віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає УНН.
"Ми думаємо, що всі ці дії в Авдіївці можуть вважатися злочинами війни і є серйозним порушенням Женевської конвенції 1949 року", - сказала вона.
Як повідомляв УНН, під час засідання підкомітету з питань безпеки і оборони Європарламенту 6 лютого віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила, що внаслідок обстрілу Авдіївки було зруйновано чи завдано шкоди 144 приватним будинкам та 8 багатоповерхівкам.