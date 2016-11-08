И.Геращенко призвала правоохранителей проверить информацию о "гастролях" актеров "Сватов" в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко отмечает, что правоохранители должны привлечь к ответственности актеров сериала "Сваты" за незаконное пересечение границы. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Вот только что получила письмо с возмущением, что в Харькове выступают актеры сериала "Сваты" (сорри, я не смотрю сериалы, не знаю о ком идет речь, но пограничники и силовики должны знать проверить), которые до этого выступали в оккупированном Крыму и что-то несли против территориальной целостности Украины", - отметила И.Геращенко.
Она добавила, что очевидно, "это основания для СБУ и пограничников срочно изучить материалы в отношении Николая Добрынина и Людмилы Артемьевой и привлечь их к ответственности за незаконное пересечение границы, если эти факты подтвердятся".
"Некоторые корреспонденты предлагают разработать законопроект, половина процента от выступлений российских гастролеров, независимо от имен и фамилий, должна идти на поддержку украинской армии и переселенцев. Тогда некоторые лабухи сами перестанут ездить. Думаю, в этом направлении можно подумать", - отметила И.Геращенко.
Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что направила письмо на имя Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с просьбой создать межведомственную группу из силовиков и профильных министерств, которая обязана мониторить гастрольную деятельность и другую активность тех, кто не гнушается выступать "наблюдать", инвестировать, в оккупированном Крыму и на Донбассе.
Напомним, Служба безопасности Украины запретила въезд 140 деятелям культуры РФ, в том числе - 50-ти - начиная с декабря прошлого года.