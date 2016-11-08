І.Геращенко закликала правоохоронців перевірити інформацію про “гастролі” акторів “Сватів” у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина наголошує на тому, що правоохоронці повинні притягти до відповідальності акторів серіалу “Свати” за незаконний перетин кордону. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Ось тільки — но отримала листа з обуренням, що в Харкові виступають актори серіалу „Свати“ (соррі, я не дивлюся серіали, не знаю про кого йдеться, але прикордонники і силовики мають знати і перевірити), які до того виступали в окупованому Криму і щось там верзли проти територіальної цілісності України”, — зазначила І.Геращенко.
Вона додала, що очевидно, “це підстави для СБУ і прикордонників терміново вивчити матеріали щодо Ніколая Добриніна і Людмили Артемьєвої і притягти їх до відповідальності за незаконний перетин кордону, якщо ці факти підтвердяться”.
“Деякі дописувачі пропонують розробити законопроект, що половина відсотку від виступів російських гастролерів, незалежно від імен і прізвищ, має йти на підтримку української армії і переселенців. Тоді деякі лабухи самі перестануть їздити. Думаю, в цьому напрямку можна подумати”, — наголосила І.Геращенко.
Раніше перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко повідомила, що направила листа на ім'я Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з проханням створити міжвідомчу групу з силовиків і профільних міністерств, яка зобов'язана моніторити гастрольну діяльність і іншу активність тих, хто не гребує виступати, "спостерігати", інвестувати, в окупованому Криму і на Донбасі.
Нагадаємо, Служба безпеки України заборонила в'їзд 140 діячам культури РФ, в тому числі - 50-тьом - починаючи з грудня минулого року.