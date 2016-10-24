Human Rights Watch: власти Венесуэлы закрывает глаза на голод

Как отмечается в докладе, венесуэльское правительство недостаточно делает для того, чтобы добиться поставок международной гуманитарной помощи.

Также власть критикуют из-за дефицита продуктов и медикаментов.

Кроме того, в стране наказывают тех, кто открыто говорит о нехватке еды и лекарств, в том числе работников системы здравоохранения и правозащитников, говорят в Human Rights Watch.

"Похоже, что венесуэльское правительство более активно отрицает существование гуманитарного кризиса, чем работает над его решением. Его неудачи стали причиной страданий для многих венесуэльцев, которые каждый день борются за доступ к базовым услугам здравоохранения и нормального питания", - заявил представитель HRW в Северной и Южной Америке Хосе Мигель Виванко.