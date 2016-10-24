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Human Rights Watch: влада Венесуели закриває очі на голод

Human Rights Watch: влада Венесуели закриває очі на голод

Київ • УНН

 • 10708 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила владу Венесуели в ігноруванні гуманітарної кризи в країні, передає УНН із посиланням на ВВС.

Як наголошується в доповіді, венесуельський уряд недостатньо робить для того, щоб домогтися поставок міжнародної гуманітарної допомоги.

Також владу критикують через дефіцит продуктів і медикаментів.

Крім того, в країні карають тих, хто відкрито говорить про брак їжі та ліків, в тому числі працівників системи охорони здоров'я і правозахисників, кажуть у Human Rights Watch.

"Схоже, що венесуельський уряд більш активно заперечує існування гуманітарної кризи, ніж працює над його вирішенням. Його невдачі стали причиною страждань для багатьох венесуельців, які кожен день борються за доступ до базових послуг охорони здоров'я та нормального харчування", - заявив представник HRW в Північній і Південній Америці Хосе Мігель Віванко.

Українські Національні Новини

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