Hubble поймал на фото космический каскад

Галактика UGCA 193, которую заснял космический телескоп Hubble, является галактикой в созвездии Секстанта. "Скорее похожая на водопад, UGCA 193, кажется, вмещает в себе множество молодых звезд, особенно в нижней части изображения, создавая поразительную синюю дымку и ощущение, что звезды падают "сверху", - отметили в американском космическом агентстве.

"Синий цвет UGCA 193 указывает на то, что звезды, которые мы видим, горячие - некоторые более чем в шесть раз горячее, чем наше Солнце. Мы знаем, что более холодные звезды кажутся нашим глазам более красными, а более горячие звезды кажутся более голубыми. Температура и цвет поверхности звезды также связаны с ее массой: более тяжелые звезды "горят" при более высоких температурах, что приводит к синему свечению с их поверхностей", - добавили в NASA.

This galaxy is "hot". To be precise, some of the stars pictured in this Hubble image are over six times hotter than our Sun! The blue color of this galaxy, UGCA 193, shows that many of its stars "burn" at very high temperatures: https://t.co/kUzko3vSkX #HubbleFriday pic.twitter.com/C7FZ9y4ChP

