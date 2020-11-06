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13:25 • 2276 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

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10:59 • 44157 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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09:55 • 67156 просмотра

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08:59 • 87470 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Hubble поймал на фото космический каскад

Hubble поймал на фото космический каскад

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. Космический телескоп Hubble сделал снимок космического каскада в галактике, где некоторые звезды в шесть раз горячее нашего Солнца. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NASA.

Галактика UGCA 193, которую заснял космический телескоп Hubble, является галактикой в созвездии Секстанта. "Скорее похожая на водопад, UGCA 193, кажется, вмещает в себе множество молодых звезд, особенно в нижней части изображения, создавая поразительную синюю дымку и ощущение, что звезды падают "сверху", - отметили в американском космическом агентстве.

"Синий цвет UGCA 193 указывает на то, что звезды, которые мы видим, горячие - некоторые более чем в шесть раз горячее, чем наше Солнце. Мы знаем, что более холодные звезды кажутся нашим глазам более красными, а более горячие звезды кажутся более голубыми. Температура и цвет поверхности звезды также связаны с ее массой: более тяжелые звезды "горят" при более высоких температурах, что приводит к синему свечению с их поверхностей", - добавили в NASA.

Напомним, NASA опубликовало фото туманности рыбьей головы.

This galaxy is "hot". To be precise, some of the stars pictured in this Hubble image are over six times hotter than our Sun! The blue color of this galaxy, UGCA 193, shows that many of its stars "burn" at very high temperatures: https://t.co/kUzko3vSkX #HubbleFriday pic.twitter.com/C7FZ9y4ChP

- Hubble (@NASAHubble) November 6, 2020

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