Hubble спіймав на фото космічний каскад

Галактика UGCA 193, яку зняв космічний телескоп Hubble, є галактикою в сузір'ї Секстанта. "Швидше схожа на водоспад, UGCA 193, здається, вміщує в собі безліч молодих зірок, особливо в нижній частині зображення, створюючи вражаючу синю димку і відчуття, що зірки падають "зверху", - відзначили в американському космічному агентстві.

"Синій колір UGCA 193 вказує на те, що зірки, які ми бачимо, гарячі - деякі більш ніж в шість разів гарячіші, ніж наше Сонце. Ми знаємо, що більш холодні зірки здаються нашим очам більш червоними, а більш гарячі зірки здаються більш блакитними. Температура і колір поверхні зірки також пов'язані з їхньою масою: важчі зірки "горять" при більш високих температурах, що призводить до синього світіння їх поверхонь", - додали в NASA.

Нагадаємо, NASA опублікувало фото туманності риб’ячої голови.

This galaxy is "hot." To be precise, some of the stars pictured in this Hubble image are over six times hotter than our Sun! The blue color of this galaxy, UGCA 193, shows that many of its stars “burn” at very high temperatures: https://t.co/kUzko3vSkX#HubbleFriday pic.twitter.com/C7FZ9y4ChP

— Hubble (@NASAHubble) November 6, 2020