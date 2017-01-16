Насильника-рецидивиста арестовали за нападение на несовершеннолетнюю в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В Харькове арестовали насильника-рецидивиста, который напал на несовершеннолетнюю. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
В начале этого года вечером злоумышленник подошел к группе молодых людей, среди которых была несовершеннолетняя ученица одного из техникумов Харькова. Рецидивист заставил ее пойти с ним в магазин. По дороге он насильно затащил девушку к гаражам, ударил и, угрожая ножом, стал принуждать ее к удовлетворению половой страсти. Однако девушке удалось вырваться и обратиться в полицию.
Следует отметить, что за две недели до совершения этого преступления злоумышленнику объявили подозрение в нанесении другому человеку с применением ножа умышленного телесного повреждения средней тяжести.
Мужчине, который неоднократно был осужден, в том числе за изнасилование, инкриминируется ч.3 ст.15, ч.2 ст.153 (попытка насильственного удовлетворения половой страсти неестественным способом) УК Украины.
Сейчас подозреваемый находится под стражей.
Максимальная санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.