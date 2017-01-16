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Ґвалтівника-рецидивіста заарештували за напад на неповнолітню в Харкові

Ґвалтівника-рецидивіста заарештували за напад на неповнолітню в Харкові

Київ • УНН

 • 8102 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. В Харкові заарештували ґвалтівника-рецидивіста, який напав на неповнолітню. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

На початку цього року ввечері зловмисник підійшов до групи молодих людей, серед яких була неповнолітня учениця одного з технікумів Харкова. Рецидивіст заставив її піти з ним до магазину. Дорогою він насильно затягнув дівчину до гаражів, вдарив та, погрожуючи ножем, став примушувати її до задоволення статевої пристрасті. Проте дівчині вдалося вирватися та звернутися до поліції.

Слід зазначити, що за два тижні до скоєння цього злочину зловмиснику оголосили підозру в нанесенні іншій людині із застосування ножа умисного тілесного ушкодження середньої тяжкості.

Чоловікові, який неодноразово був засуджений, у тому числі за зґвалтування, інкримінується ч.3 ст.15, ч.2 ст.153 (спроба насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом) КК України.

Зараз підозрюваний знаходиться під вартою.

Максимальна санкція статті передбачає семи років позбавлення волі.

Українські Національні Новини

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