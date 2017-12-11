Губернаторы и главы районов будут получать больше
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Кабинет министров Украины увеличил оклады председателям областных и районных государственных администраций, в том числе КГГА. Соответствующее постановление №931 от 1 декабря 2017 года опубликована на сайте правительства, передает УНН.
Согласно документу, должностной оклад главам облгосадминистраций установили на уровне 11,4 тыс. грн (было 11 тыс. грн), первым заместителям - 10,2 тыс. грн и заместителям - 9,2 тыс. грн.
Должностной оклад главам районных госадминистраций установили на уровне 9,5 тыс. грн (было 9115 грн), их первым заместителям - 8,4 тыс. грн, а заместителям - 7,4 тыс. грн.
Стоит отметить, что эти позиции исключили из перечня оплаты труда должностей госслужбы и внесли в перечень условий оплаты труда должностных лиц, руководителей и руководящих работников отдельных государственных органов, на которых не распространяется действие закона О государственной службе.
Напомним, народные депутаты поддержали проект постановления "О финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины", который повышает их оклады до уровня окладов членов правительства.