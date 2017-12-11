Губернатори та голови районів отримуватимуть більші зарплати

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Кабінет міністрів України збільшив оклади главам обласних та районних державних адміністрацій, у тому числі КМДА. Відповідна постанова №931 від 1 грудня 2017 року опублікована на сайті Уряду, передає УНН.

Відповідно до документу, посадовий оклад главам облдержадміністрацій встановили на рівні 11,4 тис. грн (було 11 тис. грн), першим заступникам – 10,2 тис. грн та заступникам – 9,2 тис. грн.

Посадовий оклад главам районних держадміністрацій встановили на рівні 9,5 тис. грн (було 9115 грн), їх першим заступникам – 8,4 тис. грн, а заступникам – 7,4 тис. грн.

Варто зазначити, що ці позиції виключили з переліку оплати праці посад держслужби і внесли в перелік умов оплати праці посадових осіб, керівників і керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія закону Про державну службу.

Нагадаємо, народні депутати підтримали проект постанови “Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України”, який підвищує їхні оклади до рівня окладів членів Кабміну.

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