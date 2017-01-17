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Флешмоб в честь бойцов АТО прошел в Николаеве

Флешмоб в честь бойцов АТО прошел в Николаеве

Киев • УНН

 • 8554 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 17 января. УНН. Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко вместе с Николаевским городским головой Александром Сенкевичем приняли участие во флешмобе #22PushupChallenge и выполнили 22 раза отжимания на плацу воинской части. Об этом на своей странице в Facebook написал губернатор Николаевской области, передает УНН.

Как стало известно, флешмоб состоялся во время открытия отремонтированного помещения столовой в 79-й отдельной аэромобильной бригаде.

"Вместе с командирами и воинами бригады, своими заместителями и мэром Александром Сенкевичем провели на плацу флешмоб #22PushupChallenge. Сегодня мы поддерживаем наших ребят, вернувшихся из АТО, - морально. Завтра - реальными действиями: по инициативе Президента Украины создадим в Николаевской области реабилитационный центр для воинов АТО", - написал А.Савченко.

Справка УНН: флешмоб #22PushupChallenge пришел в Украину из США. Американский департамент по делам ветеранов обнародовал шокирующий отчет по самоубийствам среди ветеранов в США за 2014 год. Выяснилось, что около 22 ветеранов ежедневно совершали самоубийство.

Цифра 22 стала символической и для общественного осознания проблемы предупреждения самоубийств среди ветеранов родился флешмоб #22PuchupChallenge, в котором люди отжимаются на камеру 22 раза и передают эстафету своим друзьям. Флешмоб быстро перекинулся через океан и пришел к нам.

Украинские Национальные Новости

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