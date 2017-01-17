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Флешмоб на честь бійців АТО відбувся в Миколаєві

Флешмоб на честь бійців АТО відбувся в Миколаєві

Київ • УНН

 • 8554 перегляди

МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 17 січня. УНН. Флешмоб на честь бійців АТО відбувся в Миколаєві. Про це на своїй сторінці у Facebook написав губернатор Миколаївщини Олексій Савченко, передає УНН.

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко разом із Миколаївським міським головою Олександром Сєнкевічем взяли учать у флешмобі #22PushupChallenge та виконали 22 рази віджимання на плацу військової частини.

Як стало відомо, флешмоб відбувся під час відкриття відремонтованого приміщення їдальні в 79-й окремій аеромобільній бригаді.

“Разом з командирами та воїнами бригади, своїми заступниками та мером Олександром Сєнкевичем провели на плацу флешмоб #22PushupChallenge. Сьогодні ми підтримуємо наших хлопців, які повернулися з АТО, — морально. Завтра — реальними діями: за ініціативою Президента України створимо на Миколаївщині реабілітаційний центр для воїнів АТО”, — написав О.Савченко.

Довідка УНН: флешмоб #22PushupChallenge прийшов в Україну з США. Американський департамент у справах ветеранів оприлюднив шокуючий звіт щодо самогубств серед ветеранів в США за 2014 рік. З’ясувалось, що близько 22 ветеранів щодня вчиняли самогубство.

Цифра 22 стала символічною і задля суспільного усвідомлення проблеми попередження самогубств серед ветеранів народився флешмоб #22PuchupChallenge в якому люди віджимаються на камеру 22 рази та передають естафету своїм друзям. Флешмоб швидко перекинувся через океан і дійшов до нас.

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