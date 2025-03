Грузию на "Евровидении" в Украине представит исполнительница песни We Do not Wanna Put In

Как пишет издание, в Киеве артистка представит композицию Keep the Faith. По словам Т.Гачечиладзе, песня рассказывает о вере и надежде на лучшее, в которой бы трудной ситуации ни был.

Т.Гачечиладзе - уроженка Тбилиси, выпускница музыкальной школы имени Палиашвили, дирижерско-хорового факультета Тбилисской государственной консерватории имени Сараджишвили. В 2001 году завоевала первое место на международном конкурсе песни "Море друзей" в Украине, через год победила в Белоруссии на "Славянском базаре".

В 2009 году в составе группы "Стефане и 3G" певица должна была представлять Грузию на "Евровидении" в Москве, но из-за отказа изменить текст композиции We Do not Wanna Put In участия в конкурсе не принимала.

Как известно, в песне были такие слова: "We do not wanna Put In - The negative move - It's killin 'the groove" на слух можно перевести как: "Мы не хотим Путина - Это разрушение - Это убивает весь кайф".